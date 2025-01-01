Транспортная прокуратура контролирует реконструкцию аэропорта Перми Подрядчик в августе начал работы на объекте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заместитель Уральского транспортного прокурора Константин Лысенко провёл в Перми ряд рабочих совещаний по вопросам, касающимся реконструкции аэропорта Большое Савино. На встречах также обсуждалось возведение объектов инфраструктуры, необходимых для функционирования аэропорта и финансируемых Филиалом «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация ОрВД». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, в начале августа ФКУ «Ространсмодернизация» в соцсетях опубликовало информацию о заключении нового госконтракта на реконструкцию пермского аэропорта Большое Савино. Победителем конкурса стало АО «Уралмостострой». Цена контракта составила 1,99 млрд руб. подрядчик уже вышел на объект. Планируется, что организация завершит реконструкцию всех основных элементов аэродрома — перрона, рулёжной дорожки и путей руления, водосточно-дренажной системы, а также комплексов освещения, светосигнального оборудования и внутриаэропортовых сетей связи — до конца сентября 2026 года.

