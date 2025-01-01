Федерация хоккея Пермского края и ВТБ подписали соглашение о партнёрстве Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Хоккейная федерация Пермского края и банк ВТБ заключили соглашение о стратегическом партнёрстве, сообщили в Минспорта региона.

На официальной встрече присутствовали глава краевой хоккейной федерации Алексей Чикунов и руководитель отделения ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.

Данное соглашение стало первым примером кооперации между крупным бизнесом и спортивной федерацией в регионе. В рамках партнерства планируется учреждение новых призов и поощрений для участников всех соревнований, проводимых под эгидой федерации.

В качестве первого шага была разработана уникальная банковская карта для членов любительских хоккейных команд края. Карта отличается индивидуальным дизайном с символикой хоккейной федерации.

Власти рассчитывают, что поддержка крупного бизнеса придаст импульс к дальнейшему развитию хоккея в Пермском крае.

