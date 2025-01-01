Завершилась реновация пермского Дома актёра Поделиться Твитнуть

В пермском Доме актёра, где базируется региональное отделение Союза театральных деятелей России, завершилась масштабная реновация, об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Перепланировка позволила вдвое расширить пространство театрального фойе и создать современную режиссерскую аппаратную для основной сцены. Также была проведена реконструкция входной группы. На прилегающей территории организована пешеходная зона, где в ближайшем будущем планируется открытие летнего кафе.

Ранее «Новый компаньон» написал, что в Перми завершена реконструкция учебного театра хореографического училища. Реновация пермских культурных институций проводится краевыми властями совместно с компанией «ЛУКОЙЛ».

