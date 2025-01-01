В Прикамье рекордный по силе дождь выпал в четвёртый раз за лето Поделиться Твитнуть

фото: Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

В начале текущей недели Пермский край ощутил влияние холодного фронта, который обернулся интенсивными осадками. Отдельные метеостанции зафиксировали обильные дожди, в частности, в Ныробе выпало 58 мм (две трети от месячной нормы), в Чердыни — 31 мм, в Чайковском — 25 мм, а в Кудымкаре — 24 мм. В Перми было зарегистрировано 7 мм осадков.

С начала лета случаи выпадения более 50 мм осадков за 12 часов на метеостанциях края наблюдались в четвёртый раз. Ранее интенсивные дожди отмечались в ночь на 15 июня в Большой Соснове. Кроме того, метеостанция Вая дважды фиксировала подобные явления: 17 июля выпало 58 мм за 12 часов, а 25 июля — 67 мм за тот же период.

Согласно прогнозам, осадки будут выпадать ежедневно до конца августа. Сильные дожди были 27 августа и ожидаются в последний день календарного лета.

