В Кунгуре горит бывший мотороремонтый завод

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, 27 августа в 18:38 поступило сообщение о возгорании по ул. Свободы в городе Кунгуре.

Прибывшие на место происшествия первые пожарные расчёты обнаружили, что горит одноэтажное строение. В ликвидации пожара задействованы 24 сотрудника личного состава и семь единиц пожарной техники.

Согласно предварительным данным, информация о погибших или получивших травмы не поступала. Тушение огня продолжается.

Информация о крупном пожаре в Кунгуре широко обсуждается в социальных сетях. Местные жители пишут, что горит здание бывшего Кунгурского мотороремонтого завода. Он действовал до 90-х годов прошлого века.

