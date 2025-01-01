Пермячку наказали за ложные сообщения о гибели девушки на заборе кафе «Пиво Мясо» Распространяемая ею информация могла спровоцировать беспорядки Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Пермячка, распространявшая ложные сведения об обстоятельствах гибели посетительницы кафе «Пиво Мясо» в Закамске, оштрафована. Такое решение принял мировой судья участка № 2 Кировского района Перми.

Смерть девушки, напомним, произошла в мае 2025 года у стен кафе. Её нашли на ограде заведения. Полиция, расследуя дело, выяснила, что один из участников публичного Telegram-чата разместил голосовые сообщения, содержащие искаженные данные об обстоятельствах смерти пострадавшей. В материалах дела сказано, что эта недостоверная информация могла спровоцировать беспорядки и представляла угрозу общественной безопасности, что квалифицируется ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ.

В ходе проверки выяснилось, что источником дезинформации оказалась жительница Закамска, которая отдыхала в кафе в ночь трагедии. Позже она признала, что осознанно публиковала неправдивые сведения.

Суд признал девушку виновной в распространении через интернет заведомо ложной общественно значимой информации. В качестве наказания нарушительнице назначен штраф 30 тыс. руб., который она обязана выплатить в течение двух месяцев.

