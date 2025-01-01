На федеральной трассе в Прикамье учились ликвидировать аварию с утечкой аммиака Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае 27 августа на федеральной автодороге Р-243 Кострома—Шарья—Киров—Пермь прошли тактико-специальные учения, посвящённые ликвидации последствий ДТП с участием транспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Согласно сценарию, произошло столкновение грузовика с химикатами, школьного автобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП случился выброс сжиженного аммиака из поврежденной цистерны. Шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Проезд по автотрассе был заблокирован.

Учения были организованы в несколько этапов. Основной акцент был сделан на скорость прибытия оперативных служб на место происшествия, координацию и проведение спасательных работ и устранение последствий чрезвычайной ситуации. После завершения учений состоялось общее построение, на котором были оглашены предварительные результаты. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, было констатировано, что в целом участники учений по ликвидации последствий ДТП успешно справились с поставленными задачами.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Краснокамском округе Прикамья из-за учений может быть затруднено движение транспорта.

