На федеральной трассе в Прикамье из-за учений ограничили движение

greatkim / ru.freepik.com

В ГУ МЧС по Пермскому краю объяснили, почему 27 августа было введено ограничение движения на федеральной автотрассе, проходящей через регион. Речь идёт об участке дороги на 1056 км трассы Р-243 в Краснокамском муниципальном округе.

В Telegram-канале ведомства поясняется, что там проводятся тренировочные мероприятия по устранению последствий дорожно-транспортного происшествия.

Ведомство также опубликовало видеозапись, на которой видно скопление автомобилей экстренных служб, находящихся на нескольких полосах федеральной трассы с включенными проблесковыми маячками. В МЧС обратились к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие при виде спецтехники в указанном районе.





