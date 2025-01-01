Сотрудничество «ВСМПО-Ависма» и компании Boeing может возобновиться Корпорация, расположенная в Прикамье и Свердловской области, производит титан Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Россия надеется на восстановление деятельности совместного предприятия «ВСМПО-Ависма» и компании Boeing. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров в интервью ТАСС, предваряющем Восточный экономический форум.

Мантуров подчеркнул, что данное решение представляет собой взаимовыгодное сотрудничество. Он также отметил, что Российская Федерация не вводила ограничений на экспорт титана, и американские партнеры могут продолжать его приобретение. По словам первого вице-премьера, в определенный момент закупки титана были приостановлены, однако никаких запретов со стороны России не было.

Мантуров выразил надежду на возобновление работы СП «ВСМПО-Ависма» и Boeing, указав на то, что это совместное предприятие, находящееся в «Титановой долине», является привлекательным инвестиционным проектом, способствующим оптимизации затрат в сфере производства и логистики, касающихся поставок готовых компонентов. Ранее Мантуров подчеркивал готовность России к сотрудничеству с Boeing в области закупок титана, при условии заинтересованности американского производителя.

Напомним, в состав корпорации «ВСМПО-Ависма» входят две промышленные площадки: «ВСМПО» в городе Верхняя Салда Свердловской области и «Ависма» в городе Березники Пермского края, которые связаны между собой единой технологической цепочкой.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии судебные органы арестовали банковские счета ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.