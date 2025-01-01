Суд в Швейцарии арестовал банковские счета «ВСМПО-Ависма» Заморожены десятки миллионов долларов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Швейцарии судебные органы арестовали банковские счета ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», являющегося крупнейшим в мире производителем титана. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Александр Забейда. По его словам, заморожена сумма, выраженная восьмизначным числом в американской валюте.

Данные меры связаны с расследованием в отношении бывшего генерального директора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, подозреваемого в махинациях при закупках сырья. Предполагаемая сумма ущерба оценивается следствием в 1,5 млрд руб.

По данным следствия, с 2016 по 2020 год, занимая должность гендиректора, Воеводин заключал договоры на поставку титанового сырья с компаниями «Торгово-промышленный вектор» и «НПО ВторПромРесурсы» по завышенным ценам. Следствие утверждает, что другой российский поставщик, ООО «РегионПром», предлагал аналогичный материал по более низкой стоимости.

Согласно материалам дела, за деятельностью этих фирм стоял гражданин США Игорь Райхельсон, консультант швейцарской компании Interlink Metals and Chemicals AG, отвечающий за работу с Россией и СНГ. Райхельсон утверждает, что компании успешно сотрудничали с начала 90-х благодаря «Интерлинку», который добился отмены антидемпинговых пошлин в США, открыв российским компаниям доступ на американский рынок. После возникших разногласий стороны заключили мировое соглашение, отказавшись от взаимных претензий.

Адвокат «Интерлинка» Александр Забейда заявил, что обращение в швейцарский суд связано с нарушением этого соглашения со стороны «ВСМПО-Ависма». Детали соглашения адвокат не раскрыл, сославшись на конфиденциальность.

Напомним, в состав корпорации входят две промышленные площадки: «ВСМПО» в городе Верхняя Салда Свердловской области и «Ависма» в городе Березники Пермского края, которые связаны между собой единой технологической цепочкой. Компания имеет представительство в Москве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.