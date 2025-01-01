Пермяк стал чемпионом мира по пожарно-спасательному спорту Соревнования прошли в Саранске Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Саранске состоялся 14-й мировой чемпионат по пожарно-спасательному спорту среди молодежи. Матвей Осипов, уроженец Перми, показал выдающиеся результаты. Проявив незаурядные навыки и отличную подготовку, он одержал победу на чемпионате мира в двух дисциплинах: в эстафете 4 по 100 м и в боевом развертывании.

Власти Пермского края поздравили Матвея Осипова и его наставника Бориса Малюка с триумфальным выступлением, пожелали дальнейших успехов, новых достижений и покорения новых высот.

