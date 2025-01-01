Представлена программа восьмого Пермского марафона Спортивное мероприятие состоится 6 и 7 сентября Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На заседании оргкомитета по подготовке и проведению восьмого Пермского марафона под председательством главы Перми Эдуарда Соснина представлена программа главного спортивного события столицы Прикамья. На марафон уже зарегистрировалось свыше 15 тыс. человек из 442 городов и пяти стран. Впервые в нём примут участие спортсмены из Кении.

Выдача стартовых пакетов будет проходить 4 сентября в ТЦ IMALL c 14:00 до 22:00, 5 сентября с 10:00 до 20:00 в Театре-Театре и с 10:00 до 22:00 в ТЦ IMALL. Также стартовые пакеты можно будет получить 6 сентября с 09:00 до 20:00 в Театре-Театре и с 10:00 до 18:00 в IMALL.

В первый день марафона, 6 сентября, соревнования начнутся в 14:00 — с ул. Ленина стартует заезд на колясках. В 15:00 состоится детский забег на 1 тыс. м для ребят 5-10 лет, в 15:50 — на 1 тыс. м для детей младше четырёх лет. В 18:00 — старт забега "Молодежная столица России" на 2025 м на результат, в 18:20 — старт забега "Молодежная столица России" на 2025 м для любителей и семей.

Торжественное открытие Пермского марафона запланировано на 19:00. С 19:30 до 21:00 пройдёт шоу «Марафон на диване» и выступление хедлайнера марафона — DJ Smash.

Во второй день, 7 сентября, стартовые пакеты можно будет получить в Театре-Театре с 06:30 до 14:00. В 08:00 — стартует забег на 5 км, в 09:00 — главный старт забегов на 21,0975 км, 42,195 км, эстафета «Экиден» (42,195 км), в 14:30 — старт забега на 10 км. Закрытие трассы Пермского марафона состоится в 16:30.

На протяжении двух дней на площади перед Театром-Театром будет работать фестивальный городок, где будут вестись прямые трансляции забегов (отметим, что трассы будут идти по живописным местам Перми). Здесь же пройдут церемонии награждения победителей, шоу «Марафон на диване», выступление DJ Smash, организованы выставочные и развлекательные площадки ЭКСПО.

Вести марафон будет российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, комментаторами станут Александр Скрывля, ведущий спортивных мероприятий и комментатор «Матч ТВ», и Антон Торовик, мастер спорта России по лёгкой атлетике, действующий рекордсмен Пермского края по бегу на 400 м с барьерами.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что для участников марафона подготовлены футболки в семи основных оттенках, которые связаны с дистанцией. Основным символом станет лиса, образ которой разработан известным пермским скульптором Рустамом Исмагиловым.

Стартовый и финишный коридоры будут организованы отдельно, для зрителей предусмотрены трибуны. Охрану правопорядка будут обеспечивать сотрудники охранных предприятий, ГУ МЧС России по Пермскому краю, курсанты и контролеры. Также будут дежурить бригады скорой медицинской помощи и городской службы спасения.

Добавим, что общий призовой фонд восьмого Пермского марафона составляет 3,2 млн руб. Главный приз на дистанции 42,195 км — 500 тыс. руб.

На данный момент для желающих принять участие в Пермском марафоне доступно 5 тыс. свободных слотов. Зарегистрироваться и выбрать подходящую дистанцию можно на сайте RussiaRunning. Более подробно с программой мероприятия можно ознакомиться в группе Пермского марафона ВКонтакте, а также на сайте.

