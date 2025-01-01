Спрос на новостройки в Перми за месяц вырос на 21% Предложение показало рост на 37% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам июля на первичном рынке жилья в Перми зафиксирован рост спроса и предложения. Согласно представленной сервисом «Авито Недвижимость» информации, интерес к квартирам в новостройках в столице Прикамья вырос на 21% за месяц и на 16% за год. Объём представленных на платформе квартир увеличился за месяц на 37%.

Количество однокомнатных квартир увеличилось на 56%, двухкомнатных — на 35%, трёхкомнатных — на 34%, студий — на 30%. При этом наибольший интерес вызывали также однокомнатные квартиры (рост показателя на 38%), двухкомнатные (+32%) и студии (+26%).

В целом год к году предложение новостроек в России выросло на 34%, за месяц — на 11%. Самая заметная динамика — в Брянске (в 3,5 раза), Уфе (в 2,5 раза) и Кемерове (в 2,4 раза). В среднем по стране интерес покупателей за год вырос на 7%. Сильнее всего в Липецке (+90%), Омске (+79%) и Красноярске (+73%).

Как отметил управляющий директор направления первичной недвижимости сервиса Дмитрий Алексеев, оживление на рынке жилой недвижимости наблюдается на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ. На решение о покупке влияют снижение доходности депозитов. Также те россияне, кто не подходит под условия льготных программ, возобновляют поиски для будущей покупки жилья с привлечением рыночного кредита.

«В целом ипотека остаётся ключевым драйвером спроса на рынке новостроек, что подтверждает рост абсолютного числа ипотечных сделок. Если говорить про активность застройщиков, то общероссийский рост объёмов строительства сопровождается сокращением предложения в ключевых агломерациях: такая динамика в столицах способствует сохранению баланса между спросом и предложением», — прокомментировал эксперт.

При этом стоимость квадратного метра на первичном рынке по России за месяц не изменилась и составила в среднем 172 тыс. руб. Среди исследованных 42 городов Пермь оказалась на 13-м месте по стоимости квадратного метра в новостройках. Средняя цена составила 160 тыс. руб. за «квадрат».

Самые дорогие метры оказались в Астрахани (184 тыс. руб.), Сочи (481 тыс. руб.), Москве (460 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (250 тыс. руб.) и Казани (236 тыс. руб.). Самые доступные — в Смоленске (100 тыс. руб. за кв. м), Липецке (102 тыс. руб.), Ярославле и Ставрополе (по 105 тыс. руб.) и Брянске (109 тыс. руб.).

Как писал ранее «Новый компаньон», снижение ключевой ставки повлияло также на вторичный рынок жилья. Так, спрос по России в среднем вырос на 18%, цены — на 0,5%. Пермь вошла в число лидеров по росту цен — за год показатель увеличился на 13%, за месяц — на 1,7%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.