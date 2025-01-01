Пермь оказалась в числе лидеров по росту стоимости вторичного жилья За год средняя цена увеличилась на 13% Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

На фоне снижения ключевой ставки спрос на вторичное жильё в России вырос на 18%, а повышение цен ускорилось — в августе средняя цена повысилась на 0,5% к июльскому показателю. Объём предложения за год сократился на 21%. По данным сервиса «Циан», количество городов с положительной динамикой увеличилось.

В среднем за год квадратный метр квартир на вторичном рынке подорожал на 6%. Аналитики отмечают, что рост оказался заметно ниже инфляции, поэтому можно говорить о том, что в реальном выражении жильё дешевеет. Лидерами по росту цен оказались Ижевск (+18%), Калининград (+16%) и Пермь (+13%). В топ-5 также вошли Севастополь (+12%) и Барнаул (+11%). Снижение зафиксировано только в Новокузнецке (-3%).

По росту цены за месяц Пермь также оказалась в числе лидеров. Так, с июля по август в Рязани «квадрат» «вторички» подорожал на 2,3%, в Москве — на 1,9%, в Краснодаре — на 1,8%, а в столице Прикамья — на 1,7%. На пятом месте — Тюмень (+1,6%). Отрицательная динамика за месяц отмечена в 13 локациях, наиболее сильно — в Махачкале (-1,8%), Кемерово, Набережных Челнах и Екатеринбурге (-0,8%).

Среди исследованных 40 городов Пермь оказалась на 24 строчке по средней цене «квадрата» в августе — стоимость составила 119,3 тыс. руб. Самые дорогие "квадраты" «вторички» в Москве — 366 тыс. руб., Сочи — 327,6 тыс. и Санкт-Петербурге — 243,4 тыс. Самые дешёвые — в Оренбурге (92,8 тыс.), Ульяновске (93,3 тыс.) и Тольятти (97,8 тыс.). Средняя цена по стране составила 142,3 тыс. руб. за «квадрат».

Ранее «Новый компаньон» писал, что, по подсчётам аналитиков, новые квартиры в Перми обходятся на треть дороже «вторички». В среднем по стране первичное жильё дороже вторичного на 22,4% за кв. м и на 17,7% по общей стоимости квартиры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.