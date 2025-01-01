В Перми новые квартиры обходятся на треть дороже жилья на вторичном рынке Поделиться Твитнуть

Фото: Минимущества Пермского края

По данным аналитического отчёта федерального портала «Мир квартир», в Пермском крае зафиксировано значительное ценовое расхождение между первичным и вторичным жильём.

Согласно результатам исследования, средняя цена квадратного метра в пермских новостройках составляет 156 056 руб., в то время как на вторичном рынке этот показатель равен 112 865 руб. Таким образом, стоимость «квадрата» нового жилья превосходит цены на вторичном рынке на 38,3%, хотя ранее наблюдалась противоположная ситуация.

Разница в общей стоимости квартир также заметна. В среднем, покупка квартиры в новостройке Перми обойдётся в 7,7 млн руб., тогда как на вторичном рынке аналогичный объект стоит 5,86 млн рублей. Превышение в 31,3% свидетельствует о стабильном интересе к новым жилым комплексам, несмотря на более высокие цены.

Специалисты связывают рост цен на первичном рынке с несколькими факторами, включая повышение качества строительства, развитие инфраструктуры в новых жилых комплексах, а также реализацию программ льготного ипотечного кредитования, стимулирующих спрос на первичное жильё.

Похожая ситуация наблюдается и в других крупных городах России. В среднем по стране первичное жилье дороже вторичного на 22,4% за квадратный метр и на 17,7% по общей стоимости квартиры. Аналитики считают, что эта тенденция становится новой реальностью на рынке недвижимости.

