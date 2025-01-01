Пермское УФАС накажет «Парму Инжиниринг» за необоснованный рост цен на услуги На компанию может быть наложен оборотный штраф Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало виновным ООО «НПФ «Парма Инжиниринг» в нарушении антимонопольного законодательства.

Было установлено, что компания, занимая доминирующее положение на рынке, неоправданно увеличила стоимость услуг, связанных с предоставлением инфраструктуры для размещения телекоммуникационных сетей.

Действующее законодательство обязывает владельцев инфраструктуры при тарификации своих услуг опираться на фактически понесенные издержки. Однако, ООО «НПФ «Парма Инжиниринг» не предоставило убедительных доказательств, подтверждающих обоснованность затрат, включенных в цену предоставляемых услуг.

В результате проведенного анализа Пермское УФАС заключило, что действия ООО «НПФ «Парма Инжиниринг» привели к ограничению конкуренции на сопутствующем рынке товаров и нанесли ущерб интересам потребителей.

Компании предписано устранить все выявленные нарушения.

На компанию может быть наложен оборотный штраф.

