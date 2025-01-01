Пожар в селе Купрос Пермского края уничтожил жилой дом и надворные постройки Поделиться Твитнуть

В с. Купрос Юсьвинского округа Пермского края загорелся жилой дом. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, задымление под крышей заметил местный житель.

Мужчина вместе со своей супругой успели покинуть горящий дом до приезда спасателей. До прибытия пожарных они пытались справиться с пламенем при поддержке соседей.

Пожар, охвативший жилой дом, баню и надворные постройки, был потушен на площади 245 кв. м. В тушении участвовали 14 пожарных и шесть единиц спецтехники. Но пожаре никто не пострадал, но огонь полностью уничтожил жилище и хозяйственные постройки.

Всего за вчерашние сутки, 26 августа, на территории Пермского края ликвидировано шесть пожаров, из них два пожара на территории Кунгурского муниципального округа, по одному пожару на территориях Соликамского, Пермского, Губахинского, Юсьвинского муниципальных округов. Погибших нет, имеется травмированный.

