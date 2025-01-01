В Прикамье скончалась экс-главврач центра медпрофилактики Эмилия Колесова Церемония прощания состоится 28 августа Поделиться Твитнуть

Эмилия Колесова

Министерство здравоохранения Пермского края

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила о кончине на 88 году жизни Эмилии Колесовой, выдающегося профессионала в области профилактической медицины и гигиенического образования, организатора здравоохранения, наставника и педагога. Глава Минздрава выразила соболезнования родным и близким, ученикам и всем, кто знал и работал с Эмилией Яковлевной.

Эмилия Колесова 57 лет проработала в пермском здравоохранении, 35 из которых занимала должность главного врача Областного центра медицинской профилактики. В 1969 году, сразу после окончания Пермского государственного медицинского института, она была назначена главным врачом Дома санитарного просвещения. Благодаря её настойчивости, Областной центр медпрофилактики получил помещение на ул. Пушкина, 83. Она создала там лекционные залы, библиотеку, фотолабораторию, мини-типографию, оборудовала кинозалы и т.д. Ввела различные формы санитарного просвещения, такие как школы здоровья, университеты лекторского мастерства, круглые столы, тематические вечера и т.д. По её инициативе центры медицинской профилактики появились в Кунгуре, Березниках, Кудымкаре, Чайковском и Пермском районе. Также при её участии был создан межведомственный совет по гигиеническому обучению и воспитанию при Облздраве.

В 1980-е годы Центр и его руководитель получили всероссийское признание, и Эмилия Яковлевна активно сотрудничала с ведущими экспертами и учеными страны. В 1992 году она основала медицинскую газету.

Церемония прощания состоится 28 августа в 11:40 по адресу ул. Старцева, 61, а отпевание — в 12:30 в Храме во имя святого апостола Андрея Первозванного (ул. Старцева, 140а).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.