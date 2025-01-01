Пермяки за полтора года потратили на поездки по проездным 3,1 млрд рублей Стоимость проездных составила 1,55 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми за полтора года пассажиры общественного транспорта совершили поездки по проездным на сумму более 3,1 млрд руб., при этом стоимость приобретённых проездных составила 1,55 млрд руб. Об этом сообщает городская администрация.

«Таким образом, пассажиры смогли сэкономить суммарно порядка 1,56 млрд руб. благодаря использованию проездных. Из них 1,17 млрд руб. пришлись на льготные проездные, 390,4 млн руб. — на гражданские», — добавили в мэрии.





По словам главы дептранса Анатолия Путина, пермские проездные — одни из самых выгодных в стране.





«Это «подписка на транспорт», позволяющая пассажиру без ограничений пользоваться системой городских автобусов и трамваев», — добавил Путин.





Ранее «Новый компаньон» писал, что с 1 сентября школьникам и студентам Прикамья вернут скидку на проезд в электричках.

