С 1 сентября школьникам и студентам Прикамья вернут скидку на проезд в электричках Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 1 сентября и до окончания учебного года школьники и студенты дневной формы обучения снова смогут пользоваться льготным проездом в электричках, оплачивая только половину стоимости билета. Об этом сообщили в СвЖД.

Чтобы воспользоваться льготой, школьникам, достигшим 7-летнего возраста, необходимо предъявить справку из школы, а студентам — студенческий билет с отметкой о продлении на текущий учебный год.

Приобрести льготный билет можно как в пригородных кассах, так и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Важно помнить, что при себе необходимо иметь документ, подтверждающий право на льготу, чтобы предъявить его контролёрам во время поездки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.