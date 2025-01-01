Разговор за рулём обошёлся жителю Пермского края в 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае водитель автомобиля Datsun on-DO, увлекшись разговором со своей попутчицей, совершил нарушение ПДД. Он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, а затем, пытаясь вернуться на свою полосу, столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. Пассажиры корейской машины, мужчина и женщина, получили серьёзные травмы и были доставлены в больницу.

Оба пострадавших были вынуждены изменить свой привычный образ жизни. Женщина, ставшая матерью всего за три недели до аварии, не могла полноценно заботиться о ребёнке, оставляя его на попечение родственников во время посещения врачей и прохождения процедур. Второй пострадавший потерял дополнительный заработок из-за проблем со здоровьем, что негативно сказалось на финансовом положении его семьи. Оба испытывали сильные боли. Все эти обстоятельства были указаны в иске, предъявленном виновнику ДТП.

Районный суд удовлетворил требования истцов, оценив моральный ущерб каждого в 500 тыс. руб. Однако ответчик, не согласившись с таким решением, подал апелляцию в Пермский краевой суд, требуя снижения суммы компенсации. Он утверждал, что пострадавший не предоставил доказательств невозможности подработки, а время, проведённое истцами в стационаре, не соответствует заявленному вреду. Апелляционная инстанция отклонила эти аргументы, посчитав их несостоятельными. Решение суда первой инстанции осталось без изменений.

Два исполнительных листа были переданы судебным приставам Березников и Усольского округов. Должник не спешил исполнять решение суда. Для ускорения процесса взыскания судебный пристав арестовал банковские счета мужчины, но это не принесло желаемого результата. Тогда сотрудник ведомства вынес постановление о взыскании исполнительского сбора по каждому производству в размере 72 тыс. руб., ограничил должника в распоряжении недвижимым имуществом и обратил взыскание на его доходы. Эти меры принудительного исполнения обеспечили полную компенсацию морального вреда пострадавшим. Исполнительные производства завершены фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

