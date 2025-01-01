Жительница Прикамья отсудила 90 тысяч за падение снега с крыши дома ЧП случилось в Березниках в декабре прошлого года Поделиться Твитнуть

В Березниках Пермского края местная жительница через суд взыскала денежную компенсацию за ущерб, причинённый ей падением снега с кровли здания. Подробности судебного разбирательства стали известны корреспонденту perm.aif.ru от самой пострадавшей.

Инцидент произошёл 28 декабря 2024 года. Снежная масса обрушилась с крыши дома №42 по ул. Пятилетки, в результате чего женщина получила травму руки. Кроме неё, пострадали ещё девушка и ребёнок. По словам потерпевшей, после происшествия она не дождалась реакции от правоохранительных органов и местной администрации и вынуждена была обратиться в судебные инстанции.

В качестве ответчика по делу выступала подрядная организация, осуществлявшая ремонтные работы на крыше. Представитель ООО «Промград» отрицал факт падения снега. Женщине пришлось самой собирать доказательства произошедшего.

Женщина заявила, что поведение представителей ответчика было возмутительным. Заметив отсутствие у неё адвоката, они будто бы оказывали на пострадавшую давление, угрожали и обвиняли в подлоге. Однажды на заседании довели её до слёз.

Березниковский городской суд в итоге принял сторону истца и постановил выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 90 тыс. руб. Пострадавшая также обратилась с заявлением в Следственный комитет.

