В Перми закрылся проект по раздельному сбору отходов Компания «Буматика» заявила о его нерентабельности Поделиться Твитнуть

Пресс-служба компании

Компания «Буматика», занимавшаяся раздельным сбором мусора в Перми и Пермском районе с 2007 года, заявила о прекращении реализации данного проекта. По информации пресс-службы, решение вызвано рядом проблем, сделавших его дальнейшее ведение нерентабельным.

Ключевыми факторами стали отсутствие государственной помощи и высокие проценты по кредитам, что привело к дефициту финансирования для поддержания необходимой инфраструктуры сбора и переработки отходов.

Тем не менее, в «Буматике» подчеркивают, что проект способствовал уменьшению объёмов отходов, направляемых на захоронение, и увеличению доли материалов, пригодных для вторичной переработки.

В настоящее время компания планирует переориентироваться на углубленную переработку полимерных, стеклянных и древесных отходов, а также строительного мусора.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.