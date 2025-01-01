Открылась продажа билетов на пермский фестиваль «Флаэртиана» Фестиваль пройдёт с 19 по 25 сентября Поделиться Твитнуть

Тимур Абасов

Международный фестиваль документальных фильмов «Флаэртиана» (18+) объявляет о старте продажи билетов. Об этом сообщается в telegram-канале фестиваля.

Стоимость стандартных билетов варьируется в зависимости от категории зрителя и времени суток: дневной билет стоит 280 руб., вечерний — 360 руб. Для льготных категорий цены составляют 170 руб. за дневной и 200 руб. за вечерний билет. Группы от десяти человек смогут получить льготные цены.





Стоимость билета на церемонию открытия и закрытия единая — 1 тыс. руб. Льгота на них не распространяется.





Приобрести билеты можно на сайте фестиваля и в кассе кинотеатра «Кристалл».





Напомним, фестиваль документального кино пройдёт в Перми 25-й раз, с 19 по 25 сентября. В этом году на фестиваль поступило 776 заявок из более 60 стран мира. В программе фестиваля — международный, национальный и студенческий конкурсы, специальные показы. В основную программу вошло 38 фильмов.





В программе международного конкурса — 13 фильмов, снятых в 2024 и 2025 году в Египте, Италии, Чили, Иране, Индии, Китае, Франции, а также в Нидерландах, Дании, Катаре, Саудовской Аравии и Германии.





Открытие «Флаэртианы-2025» пройдёт в «Кристалле» 19 сентября в 19:00. Фильмом открытия избрана работа режиссёров Ирины Шапман и Владислава Гришина «Древний лес. Хранитель жизни» (6+).

