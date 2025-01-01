Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Билеты на пермский фестиваль документального кино будут продаваться с 25 августа На открытии «Флаэртианы» будет показан фильм режиссёра родом из Перми Поделиться Твитнуть

Кадр из фильма «Древний лес. Хранитель жизни»

Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

Международный фестиваль документальных фильмов «Флаэртиана» объявляет о старте продажи билетов с 25 августа.

Фестиваль документального кино пройдёт в Перми 25-й раз, с 19 по 25 сентября. В этом году на фестиваль поступило 776 заявок из более 60 стран мира. В основную программу вошло 38 фильмов.

В программе международного конкурса — 13 фильмов, снятых в 2024 и 2025 году в Египте, Италии, Чили, Иране, Индии, Китае, Франции, а также в Нидерландах, Дании, Катаре, Саудовской Аравии и Германии. Герои со всего мира рассказывают свои реальные истории: они проживают любовь длиною в жизнь, исследуют свои мечты, играют в странствующем театре, защищают свой дом и сталкиваются с трудными решениями. Среди фильмов международного конкурса представлена одна российская картина, которая исследует явление «любовной зависимости».

Открытие «Флаэртианы-2025» пройдёт в «Кристалле» 19 сентября в 19:00. Фильмом открытия избрана работа режиссёров Ирины Шапман и Владислава Гришина «Древний лес. Хранитель жизни» (6+).

Ирина Шапман хорошо известна пермякам как Ирина Журавлёва — режиссёр и менеджер культуры. В частности, она была одним из организаторов акции «Молотов. 1941-45» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вместе с коллегой Владиславом Гришиным она в 2018 году сняла полнометражный документальный фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни» (0+). Их новый фильм тоже посвящён природе. Он рассказывает об уникальных девственных лесах России, их устройстве и значении; о гармоничном, почти неисследованном мире, который создают вокруг себя как живые, так и мертвые деревья; о том, что лес — это не только ресурс, это сложная система, жизненно необходимая человеку. Если её нарушить, потребуются века для её восстановления. Съемки проходили на севере европейской части страны и Урала, в островках первозданной природы — особо охраняемых природных территориях.

