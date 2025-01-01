Из Прикамья в Израиль отправили первую партию берёзовых кольев
Продукция прошла проверку
Из Пермского края отправили первую партию берёзовых кольев в Израиль. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
В четверг, 21 августа 2025 года, сотрудники ведомства провели карантинный фитосанитарный контроль партии из 30 кубометров лесоматериалов, предназначенных для экспорта в Израиль.
Специалисты взяли пробы древесины и направили их в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР» для проведения анализа. Результаты лабораторных исследований подтвердили, что в исследованных образцах отсутствуют карантинные вредные организмы. На партию оформлен фитосанитарный сертификат.
«Ранее из Пермского края вывоз лесопродукции в Израиль не осуществлялся», — сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
