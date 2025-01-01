В ходе СВО погиб житель Пермского края Иван Окулов Его похоронят 27 августа в Еловском округе Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Еловский муниципальный округ" ВКонтакте

В Еловском муниципальном округе Пермского края простятся с погибшим во время спецоперации военнослужащим Иваном Окуловым. Об этом на официальной странице ВКонтакте сообщила пресс-служба муниципалитета.

«Во время выполнения воинского и гражданского долга по защите мирных жителей Луганска и Донецка погиб участник специальной военной операции, наш земляк, житель с. Дуброво Окулов Иван Васильевич. Администрация Еловского муниципального округа выражает искреннее соболезнование родителям, сёстрам, братьям. Мы всегда будем помнить Ивана, хранить память о нём в наших сердцах», — сообщается в публикации.

По информации властей, Иван родился 30 сентября 2000 года. После окончания Дубровской школы устроился на работу в агрофирму «Лидер», затем отслужил в ВС РФ. Решение отправиться на СВО принял в мае 2025 года. Проходил службу старшим стрелком-сапёром в десантно-штурмовом батальоне. Погиб в бою 28 июля при выполнении задач в н.п. Яблоневка.

Церемония прощания состоится 27 августа в Дуброво. Прощание и гражданская панихида будут организованы у сельского Дома досуга с 11 часов. Отпевание пройдёт в 12:30 в Церкви Святой Троицы.

Напомним, ранее стало известно о гибели двоих участников СВО из Суксунского округа. Артёма Баутдинова похоронили 26 августа, прощание с Алексеем Татауровым пройдёт 28 августа.

