В Прикамье похоронят двоих участников СВО из Суксунского округа В последний путь бойцов провожают на этой неделе

Константин Долгановский

В администрации Суксунского округа Прикамья сообщили о погибших в зоне СВО двоих жителях муниципалитета: Артёма Баутдинова и Алексея Татаурова. Власти выразили соболезнования родным и близким бойцов.

Младший сержант Артём Баутдинов погиб ещё 31 мая при выполнении задач спецоперации на территории ДНР. В пресс-службе администрации уточнили, что он получил ранения, несовместимые с жизнью. Похороны состоялись 26 августа в д. Верхняя Истекаевка.

Информация о жизни и обстоятельствах гибели Алексея Татаурова в некрологе не раскрывается. Церемония прощания пройдёт 28 августа в 12.00 в храме в честь Воскресения Христова в с. Ключи.

Ранее стало известно о гибели уроженца Очёра Романа Колчанова на СВО. За время службы по контракту военнослужащий был отмечен медалью «За храбрость» II степени. В начале августа погиб в бою. Похороны пройдут 27 августа.

