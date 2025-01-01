На СВО погиб житель Прикамья Роман Колчанов Военнослужащий скончался от тяжёлых ран Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Очёрского округа

В ходе спецоперации на Украине 5 августа скончался уроженец Очёра Роман Колчанов. Об этом сообщает администрация Очёрского округа на официальной странице ВКонтакте.

Роман Колчанов родился 3 декабря 1994 года в Очёре. В 2012 году он окончил местную школу, а осенью 2013 года был призван на военную службу и направлен в Севастополь. После года службы вернулся и устроился на Очёрский машиностроительный завод. Работал слесарем, дробеструйщиком, а затем вахтовым методом на сборке вагонов.

В марте 2024 года мужчина подписал контракт и отправился в зону СВО. Всё время службы участвовал в боях. Был награжден медалью «За храбрость» II степени.

В начале августа этого года он погиб в бою.

Администрация Очёрского муниципального округа выразила соболезнования семье, близким и друзьям военнослужащего.

Романа Колчанова похоронят 27 августа. В последний путь его проводят в Очёрском центральном доме культуры (ул. Коммунистическая, 6).

Прощание начнётся в 11:30, гражданская панихида — в 12:30, отпевание в Михайло-Архангельской церкви — в 13:00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.