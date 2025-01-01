В Перми ищут помещение для третьей кризисной квартиры В это жильё могут временно поселиться женщины с детьми, пережившие насилие Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено благотворительной организацией "Территория семьи"

Пермская благотворительная организация «Территория семьи» ищет третью безопасную квартиру для женщин с детьми, пострадавших от домашнего насилия.

Ранее организация завершила сбор средств на эту цель через платформу VK Добро. Сейчас в столице Прикамья работают две такие квартиры, в которых живут четыре семьи. Новая квартира позволит расширить помощь нуждающимся.

Безопасные (или кризисные) квартиры предоставляют временное убежище женщинам с детьми, пережившим насилие или потерявшим жильё. Там они получают поддержку психологов, юристов и социальных работников.

Требования к помещению: двухкомнатная квартира с арендной платой до 25 тыс. руб. Квартира должна находиться на первом этаже или в доме с лифтом. Рассматривается любой район, кроме отдаленных. Важна также возможность заключения официального договора с «Территорией семьи». Организация берёт на себя оплату аренды и коммунальных услуг. Поддержание порядка обеспечивается усилиями сотрудников и подопечных.

«Мы ищем квартиру срочно: текущие места заняты, а потребность в безопасном жилье остаётся высокой. Наши безопасные квартиры помогают мамам с детьми пережить трудный период и встать на ноги: восстановить документы, найти работу, начать жизнь сначала. Сейчас даже существует очередь на заселение, поэтому открытие новой квартиры крайне важно», — рассказала президент «Территории семьи» Анна Зуева.

Если кто-то готов предоставить соответствующее жильё для аренды, то связаться с организацией можно по тел. 202-22-52 или через соцсети.

По словам Анны Зуевой, открытие третьей квартиры позволит ежегодно оказывать помощь 12 женщинам с детьми.

С 2018 года организация помогла 340 людям, предоставив им убежище в кризисных ситуациях. Это 120 женщин и 220 детей, которые воспользовались услугами проживания и получили убежище.

