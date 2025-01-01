В Пермском крае в кризисных квартирах «Территории семьи» получили убежище 340 человек Сейчас НКО запустила акцию в поддержку бывших подопечных «Открытки от старых знакомых» Поделиться Твитнуть

За все время работы кризисных квартир пермской благотворительной организации «Территория семьи» с 2018 года были спасены 340 человек. Это 120 женщин и 220 детей, которые воспользовались услугами проживания и получили убежище. В этом году в преддверии Дня защиты детей «Территория семьи» проводит акцию «Открытки от старых знакомых», которая призвана рассказать о проблеме домашнего насилия и помочь пережившим его женщинам с детьми.

В сети опубликованы карточки, где описаны шесть историй бывших подопечных НКО. Любой желающий может кликнуть на открытку, прочитать письма от мам и пожертвовать посильную сумму на поддержку.

«Мы придумали акцию по сбору средств на работу квартир через открытки от тех, кто несколько лет назад проживал у нас, чтобы показать, что жизнь этих семей изменилась, и эти изменения устойчивы. Мы специально брали интервью у женщин, кому помогли два-три года назад, чтобы показать: поддержка квартир даже незначительной суммой помогает изменить в лучшую сторону чью-то жизнь», — рассказала «Новому компаньону» руководитель «Территории семьи» Анна Зуева.

Фото: "Территория семьи" / semya59

По её словам, ранее Министерство социального развития предоставляло организации субсидию в размере 150 тыс. в год, но сейчас её нет. В то же время нагрузка на кризисные квартиры выросла. К этому добавилось новая проблема: при размещении женщин в государственном кризисном центре им приостанавливают начисление пособия. Соответственно, у женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нет не то что возможности скопить средства на аренду жилья, но купить еду и самое необходимое. Эта проблема тянется же год.

Что касается кризисных квартир, то средства нужны на оплату коммунальных услуг, дезинфекцию, клининг, видеонаблюдение, а также постоянный мелкий ремонт. Кроме того, нужно выплачивать зарплату специалистам, готовым выехать, встретить и разместить женщин в любой момент — ночью или в выходной день.

За счёт поддержки, которую оказали пермяки, одни женщины с детьми смогли скрыться от домашнего тирана, а другим помогли сделать ремонт, чтобы воспитывать детей в комфорте и безопасности.

Как пояснили «Новому компаньону» в «Территории семьи», сейчас в Перми работают две кризисные квартиры на четыре места (мама и дети). То есть единовременно в них могут разместить четырёх женщин с детьми. При этом с октября прошлого года уже существует очередь.

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