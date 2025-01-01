В Перми в ДТП автобуса с легковушкой пострадал ребёнок
Авария случилась на бульваре Гагарина
Днём 26 августа автобус маршрута № 55 попал в аварию на бульваре Гагарина. Видео инцидента опубликовали пользователи соцсетей.
Судя по кадрам, черный автомобиль столкнулся с автобусом у пешеходного перехода.
Как пишет perm.aif.ru со ссылкой на городской департамент транспорта, находившийся в салоне автобуса ребёнок получил ушибы. О том, пострадал ли кто-то ещё в автобусе или легковом автомобиле, не сообщается.
После ДТП водитель автобуса высадил пассажиров и передал информацию об аварии в центральную диспетчерскую службу. Позже на место происшествия приехали экстренные службы.
