В Перми в ДТП автобуса с легковушкой пострадал ребёнок Авария случилась на бульваре Гагарина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Днём 26 августа автобус маршрута № 55 попал в аварию на бульваре Гагарина. Видео инцидента опубликовали пользователи соцсетей.

Судя по кадрам, черный автомобиль столкнулся с автобусом у пешеходного перехода.

Как пишет perm.aif.ru со ссылкой на городской департамент транспорта, находившийся в салоне автобуса ребёнок получил ушибы. О том, пострадал ли кто-то ещё в автобусе или легковом автомобиле, не сообщается.

После ДТП водитель автобуса высадил пассажиров и передал информацию об аварии в центральную диспетчерскую службу. Позже на место происшествия приехали экстренные службы.

Как ранее писал «Новый компаньон», ночью 24 августа рядом с домом по ул. Юбилейной, 1 в Березниках Пермского края произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек. Скорая доставила четырёх человек в краевую больницу им. Вагнера, где всем была оказана необходимая медицинская помощь.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.