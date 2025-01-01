В больнице в Пермском крае рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП Двое находятся в реанимации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ночью 24 августа рядом с домом по ул. Юбилейной, 1 в Березниках Пермского края произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек. Скорая доставила четырёх человек в краевую больницу им. Вагнера, где всем была оказана необходимая медицинская помощь. Как сообщает ВЕТТА, в медучреждении поделились информацией о состоянии пострадавших.

«В настоящий момент два человека находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Остальным оказана амбулаторная помощь в круглосуточном травматологическом пункте. Госпитализация не требуется», — рассказали в пресс-службе.

Как отмечает издание, авария произошла в результате столкновения легкового автомобиля с припаркованным автобусом. Один пассажир погиб.

Согласно данным пермской ГАИ за минувшую неделю, 19-24 августа, в региональном центре также зафиксировано одно смертельное ДТП. Всего за семь дней произошло 18 аварий с 20 пострадавшими, включая шестерых детей.

