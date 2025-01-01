За неделю в ДТП в Перми 20 человек получили ранения и один погиб Среди пострадавших — шестеро детей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 19 по 24 августа 2025 года в Перми зафиксировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадал 21 человек, включая — шестерых детей и одного погибшего, об этом сообщили в городской ГАИ.

Сотрудниками ГИБДД выявлено 35 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, шестеро из них были задержаны за вождение в нетрезвом состоянии повторно.

За управление транспортным средством без водительских прав привлечены к ответственности 52 водителя. Зафиксировано 12 случаев выезда на встречную полосу. В 89 случаях водители не уступили дорогу пешеходам. Сами пешеходы нарушили правила дорожного движения 52 раза.

Госавтоинспекция обращается ко всем жителям и гостям города с настоятельной просьбой соблюдать правила дорожного движения.

