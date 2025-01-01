Пермское УФАС признало недобросовестной рекламу фитнес-центра Your body Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Антимонопольная служба Пермского края выявила признаки недобросовестной рекламы фитнес-центра Your body. Вывеска с заявлением о «лучшем фитнесе» была обнаружена на первом этаже торгового центра «Лайнер», расположенного по адресу: Пермь, б. Гагарина, 46.

В рекламном сообщении спортивного клуба обнаружены некорректные сопоставления и вводящая в заблуждение информация о превосходстве предлагаемых услуг.

Компания «Урал фит», являющаяся рекламодателем, понесёт административное наказание за нарушение рекламного законодательства, согласно КоАП РФ.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Пермское УФАС инициировало разбирательство в связи с рекламной кампанией одного из городских фитнес-центров.

