УФАС усомнилось в правдивости рекламы пермского фитнес-центра

фото: ФАС России

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы инициировало разбирательство в связи с рекламной кампанией одного из городских фитнес-центров.

Причиной стало размещение рекламного баннера на первом этаже торгового центра «Лайнер» по б. Гагарина, 46. На баннере была размещена надпись: «лучший фитнес».

Согласно действующему законодательству, напомнили в УФАС, использование сравнительных характеристик в рекламе допускается только при условии чёткого указания конкретного критерия сравнения и предоставления объективных доказательств, подтверждающих данное утверждение.

В рассматриваемом случае рекламный материал фитнес-клуба не содержал информации о том, на основании каких параметров проводилось сравнение, и не предоставлял никаких подтверждающих данных.

В связи с этим в отношении ООО "Урал фит", являющегося рекламодателем, возбуждено дело по факту возможного нарушения Закона о рекламе.

