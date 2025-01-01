Алёна Бронникова Проект переименования четырёх деревень в Прикамье рассмотрят в сентябре Местные жители одобрили решение в 2024 году Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Заксобрание Прикамья поступил законопроект о переименовании четырёх населённых пунктов в Пермском муниципальном округе. Документ внесён в повестку сентябрьского пленарного заседания.

Депутаты рассмотрят предложение главы округа oб изменении названия деревень: в бывшем Югo-Kaмcкoм сельском поселении Берег Камы на Нижний Берег Камы и Заречная на Малая Заречная, а также Бyлaнки бывшего Зaбoлoтcкoro с.п. на Малые Бyлaнки и Ключики бывшего Пaльникoвcкoro с.п. в Малые Ключики.

Решение о переименовании местными властями было принято ещё в прошлом году и предварительно одобрено жителями этих населённых пунктов. Как сообщалось, это было необходимо для предотвращения путаницы, возникшей с образованием Пермского муниципального округа. Деревни с одинаковым названием в разных сельских поселениях оказались в едином административно-территориальном образовании.

