Алёна Бронникова В Пермском муниципальном округе четыре деревни получили новые названия Решение одобрили жители этих населённых пунктов Поделиться Твитнуть

Пермский район

Константин Долгановский

В Пермском муниципальном округе несколько деревень получили новые названия. Как сообщает telegram-канал «На местах», решение было принято, чтобы избежать путаницы.

«После образования Пермского МО деревни с одинаковым названием в разных сельских поселениях (например, Берег Камы в Кондратовском и Юго-Камском поселениях) после объединения оказались в едином административно-территориальном образовании. Чтобы избежать путаницы, депутаты одобрили переименование деревень», — отмечается в публикации.

Так, деревня Берег Камы, которая находится на территории бывшего Юго-Камского сельского поселения, было решено переименовать в деревню Нижний Берег Камы, а деревню Заречная — в деревню Малая Заречная. Деревня Буланки бывшего Заболотского сельского поселения получила название — деревня Малые Буланки, а деревня Ключики бывшего Пальниковского сельского поселения была переименована в деревню Малые Ключики. Решение о переименовании данных населённых пунктов было предварительно одобрено местными жителями.

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