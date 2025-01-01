Выдача автокредитов в Прикамье выросла за месяц почти на 13% В июле было выдано 2,5 тысячи автокредитов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в июле 2025 года, по данным кредиторов, передающих информацию в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), было оформлено 2,53 тыс. займов на приобретение новых и подержанных автомобилей. Это на 12,9% больше, чем в июне того же года, когда было выдано 2,24 тыс. автокредитов. В среднем по стране этот показатель за месяц увеличился на 10,5%. Однако, по сравнению с июлем предыдущего года, объёмы кредитования на покупку авто уменьшились в 1,6 раза.

Наибольшее количество автокредитов в июле 2025 года было предоставлено в Московской области (6,36 тыс. ед.), Москве (6,22 тыс. ед.) и Республике Татарстан (5,06 тыс. ед.).

Самые заметные темпы роста в выдаче автокредитов были зафиксированы в Рязанской (+18,8%), Иркутской (+18,6%) и Тульской (+18%) областях.

По словам Алексея Волкова, директора по маркетингу НБКИ, после спада во второй половине 2024 года, вызванного повышением рыночных ставок и утилизационного сбора, в 2025 году наблюдается стабилизация и даже небольшой рост в сфере автокредитования. Это объясняется снижением стоимости автокредитов благодаря изменениям в структуре рынка в сторону более доступных моделей, а также субсидированием процентных ставок автопроизводителями. Тем не менее, количество ежемесячно выдаваемых автокредитов с начала 2025 года остается значительно ниже показателей за аналогичные периоды прошлого года. Помимо вышеупомянутых факторов, на динамику повлияло введение макропруденциальных ограничений в отношении выдачи автокредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки (более 50%) в середине прошлого года. После введения этих ограничений получить автокредит таким гражданам стало сложнее.

