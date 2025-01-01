Количество воспитанников пермских детсадов сократилось почти на 4 тысячи В школах ситуация остаётся стабильной Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На пленарном заседании Пермской городской думы заместитель мэра Екатерина Мальцева сообщила, что с начала этого года количество детей, посещающих детские сады, сократилось почти на 4 тыс.

Во время отчёта о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году депутат Арсен Болквадзе задал вопрос о возможном пересмотре норматива финансирования на одного учащегося в связи с изменением стоимости товаров и услуг. Депутат сослался на общение с педагогами, которые отметили тенденцию сокращения количества учащихся в школах Перми.

В ответ Екатерина Мальцева подчеркнула, что для изменения норматива финансирования, выделяемого на одного ребёнка, нужно согласование с краевым минобром, так как этот аспект затрагивает всю территорию Пермского края.

Помимо этого, администрация Перми намерена обсудить с депутатами вопросы финансирования образования при подготовке городского бюджета.

Мальцева признала, что в детсадах наблюдается значительное снижение численности воспитанников — примерно на 4 тыс. в текущем году, в то время как в школах снижение количества учащихся не столь значительное.

Напомним, на том же заседании Мальцева сообщила, что в Перми есть 14 неиспользуемых зданий детских садов, которые применяются для различных проектов, включая «Пермские ясли. Перезагрузка». Здания также могут использоваться для групп продленного дня, секций дополнительного образования или передаваться школам. Чиновница подчеркнула, что использование этих зданий возможно только для нужд детей и в образовательных целях.

