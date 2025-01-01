В новом учебном году в школах Перми добавится более 2 тысяч мест На их создание власти выделили 3,7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

На создание новых мест в школах столицы Прикамья в 2025 году выделено 3,7 млрд руб. Места появятся в новых корпусах Пермской кадетской школы (700 мест), в школе № 55 (1050 мест) и в школе № 146 ( 500 мест). Об этом на пленарном заседании гордумы Перми рассказала замглавы администрации Екатерина Мальцева. Чиновница представила доклад о готовности образовательных учреждений к новому учебному году 2025/26.

На сегодняшний день в Перми функционируют 187 учреждений образования, включая детсады и школы. В них получают образование 200 тыс. человек, отметила чиновница. В новом учебном году свои двери откроют 97 школ.

Из презентации доклада Екатерины Мальцевой

На развитие сети образовательных организаций в этом году власти выделили 7,1 млрд руб. На какие цели направлены выделенные средства — в данных таблицы.

Из презентации доклада Екатерины Мальцевой

Помимо этого, Мальцева сообщила, что сейчас в краевой столице 14 пустующих зданий, которые используются под различные проекты. Например, это проект «Пермские ясли. Перезагрузка». Также площади используются для групп продлённого дня, центров допобразования или передаче школам.

При этом чиновница подчеркнула, что здания пустующих детсадов используют только под цели, которые разрешены законодательством, то есть только для нужд детей и в образовательных целях.

