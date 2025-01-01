В пермском магазине «Пятёрочка» продавали конфеты с бабочками Дело будет рассматриваться в суде Поделиться Твитнуть

торговая сеть «Пятёрочка»

Константин Долгановский

В суд в Перми поступили материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, касающиеся ООО «Агроторг», которое осуществляет продажу продовольственных товаров в магазине «Пятёрочка» по адресу: Пермь, ул. Мира, 37.

В ходе внеплановой инспекции, проведённой Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, было установлено заражение продукции вредителями. В частности, в торговом зале магазина, на полках с кондитерскими изделиями, выявлены особи огневки на разных этапах развития (взрослые особи, личинки, яйца), а также отходы их жизнедеятельности.

Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы подтверждают присутствие вредных организмов в образцах конфет, что представляет собой серьезную угрозу возникновения массовых инфекционных заболеваний и аллергических проявлений среди населения, особенно среди детей.

Согласно представленным документам, причиной распространения и размножения насекомых в магазине стало отсутствие надлежащего производственного контроля со стороны ООО «Агроторг», а также несоблюдение правил хранения продукции.

Дело рассмотрят в Индустриальном райсуде Перми 17 сентября.

