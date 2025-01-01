В Перми вырос индекс тревожности покупателей квартир в новостройках Но он ниже, чем в других крупных городах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 2025 года в крупных городах РФ наблюдается устойчивый подъём индекса тревожности. И в июле средний показатель в городах-миллионниках достиг 54%, что означает, что более половины бронирований не привели к заключению сделок. Об этом сообщает «Объектив.РФ».

При этом в Перми индекс тревожности в июле составил 49% (в первом квартале он был равен 38%, во втором — 45%).

Индекс тревожности является индикатором, отражающим настроения покупателей на первичном рынке жилья и определяющим процент конверсии забронированных объектов в реальные сделки. Другими словами, он показывает, какая часть потенциальных покупателей не завершает процесс приобретения квартиры.

Высокий индекс тревожности и снижение конверсии из брони в сделку чаще всего свидетельствуют о том, что покупателям требуется больше времени для принятия окончательного решения. На это влияют сезонные колебания, высокие ставки по ипотеке и сложность выбора оптимальной финансовой схемы.

Аналитики отмечают также тенденцию увеличения количества бронирований на одного клиента в крупных системах, таких как Нмаркет Про. Если ранее покупатель проявлял интерес к 1-2 объектам, то сейчас это число может достигать 4-5. Эксперты связывают это с ростом предложений на рынке и с оперативной работой агентов, которые первыми резервируют акционные предложения, чтобы предложить клиенту наиболее подходящий вариант.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.