Индекс тревожности покупателей квартир в новостройках Перми составил 38% Это меньше, чем было в январе, но больше февральского показателя Поделиться Твитнуть

фото: Объектив РФ

Индекс тревожности покупателей квартир в новостройках Перми по итогам марта 2025 года составил 38% — именно такая доля бронирований не конвертировалась в сделки.

При этом в начале первого квартала 2025 года был зафиксирован самый высокий показатель индекса тревожности в Перми — в среднем в январе он составил 50%. А в феврале рухнул до 29%.

Похожая динамика зафиксирована в других крупных городах России (там, где работает Объектив.РФ).

Эксперты полагают, что февральское и мартовское снижение индекса связано с сезонными колебаниями. Учитывая высокие ставки по ипотеке и необходимость разработки сложных финансовых стратегий для покупки, процесс заключения сделок стал более длительным.

Напомним, индекс тревожности — это инструмент для оценки настроений покупателей на рынке первичного жилья, отражающий соотношение бронирований и фактически совершённых сделок. Иными словами, он показывает, какая часть потенциальных покупателей не завершила процесс приобретения квартиры.

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