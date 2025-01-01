Сотрудница пермского филиала МФЦ отсудила у оскорбившего её клиента 25 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

МФЦ Пермского края

Судебные приставы добились выплаты компенсации за оскорбление сотрудницы МФЦ. Конфликт произошёл в одном из пермских филиалов организации.

Посетитель настойчиво требовал выдачи документов без предъявления удостоверения личности. После вежливого отказа со стороны сотрудницы он позволил себе публичные оскорбления в её адрес, используя нецензурную лексику. Свидетелями этого унизительного инцидента стали как другие посетители, так и коллеги, что усугубило моральный ущерб, нанесённый женщине.

Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, в результате пережитого у потерпевшей пропал аппетит, появились проблемы со сном и замкнутость. Это послужило основанием для подачи иска с требованием о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск, обязав ответчика выплатить женщине 25 тыс. руб. Исполнительный лист был направлен судебным приставам на исполнение.

Должник добровольно выплачивать компенсацию отказался. В связи с этим к нему были применены меры принудительного взыскания. Судебный пристав наложил арест на его банковские счета, запретил регистрационные действия с недвижимостью и обратил взыскание на его заработную плату. В результате принятых мер вся сумма компенсации была передана взыскательнице.

