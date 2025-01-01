На улице Локомотивной в Перми скопилась большая пробка Люди выходят из автобусов и идут пешком Поделиться Твитнуть

Фото: ЧП Пермь / t.me/chp_59_perm

В Перми утром 26 августа возле пл. Гайдара скопилась большая пробка. Как сообщает подписчик telegram-канала «ЧП Пермь», из-за скопления транспорта на участке люди вынужденно выходят из автобусов и добираются пешком.

По данным «Яндекс Карт», затор охватывает сразу несколько улиц. «Бордовым» окрашены улицы Локомотивная, Строителей, Фридриха Энгельса и Малкова в сторону кольцевой развязки на пл. Гайдара. Само «кольцо» светится «красно-бордовым», кроме того, на участке произошло ДТП. На карте также указано, что ещё одна автоавария случилась в левом ряду на ул. Фридриха Энгельса.





В целом пробки в городе оцениваются в 4 балла.





Напомним, в Перми до конца августа изменили схему движения на площади Гайдара. В минтрансе попросили автовладельцев учитывать эти ограничения и заранее планировать маршрут.

