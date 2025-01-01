В Перми до конца августа изменят схему движения на площади Гайдара Водителей просят учитывать изменения и планировать маршрут заранее Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба минтранса Пермского края

С 23 по 31 августа движение на площади Гайдара в Перми будет изменено. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства транспорта.

В частности, будет открыто движение по улице Окулова в обоих направлениях. Проезд до Перми-2 останется прежним.

Движение с улицы Локомотивной до площади Гайдара временно перенаправят по левому (встречному) тоннелю с изменением траектории перед переходом для пешеходов.

Подъезд и выезд на улицу Екатерининскую будут сужены до формата «одна полоса в каждом направлении». Спуск на улицу Ленина ограничат до одной полосы слева, при этом проезд с улицы Ленина на площадь Гайдара останется без изменений.

В минтрансе попросили автовладельцев учитывать эти ограничения и заранее планировать свой маршрут.

