Глава СКР ждёт доклад по жалобе жильцов аварийного дома в Прикамье Власти отложили расселение здания, намеченное на 2025 год

Следственный комитет России

Через платформу ВКонтакте в приёмную главы СК России Александра Бастрыкина поступила жалоба, касающаяся ущемления прав проживающих в многоквартирном доме на ул. Коммунистической в Соликамске Пермского края.

Дом, возведенный в 1960 году, пребывает в плачевном состоянии: крыша повреждена и даёт течь, межэтажные перекрытия деформированы, отсутствуют централизованное отопление, канализация и горячее водоснабжение. Несмотря на признание здания аварийным в 2017 году, намеченное на текущий год расселение было перенесено. Многочисленные обращения жильцов в соответствующие инстанции не принесли желаемого результата.

По данному факту Следственным управлением СК России по Пермскому краю инициирована процессуальная проверка.

Глава Следственного комитета Российской Федерации распорядился, чтобы руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин представил доклад о предварительных итогах процессуальной проверки и о решении, которое будет принято по результатам.

Реализация данного поручения, а также ход процессуальной проверки находятся под контролем центрального аппарата ведомства.

