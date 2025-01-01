На «доме с рогами» в центре Перми собираются установить медиафасад Рекламный экран может занять сразу три стены БЦ Поделиться Твитнуть

По информации, поступившей в распоряжение издания «Коммерсантъ-Прикамье», на пермском офисном здании, известном как «дом с рогами» (ул. Ленина, 64), рассматривается возможность размещения медиафасада. Предполагается, что рекламный экран займет сразу три стены делового центра. Данное предложение было выдвинуто в ТСН «Ленина, 64», организации, отвечающей за управление зданием. Инициатива была представлена на последнем собрании владельцев помещений в центре.

Монтаж медиафасадов может стать способом улучшения облика бизнес-центра, к которому ранее неоднократно высказывались претензии со стороны как краевых, так и городских властей. Так, в 2023 году Александр Русанов, занимавший должность главы Ленинского района, сообщал о решении арбитражного суда Пермского края, обязывающем собственников здания по ул. Ленина, 64 привести фасад в соответствие с правилами благоустройства в течение восьми месяцев с момента вступления решения суда в силу.

В 2024 году краевая инспекция по охране памятников культурного наследия инициировала судебные разбирательства с целью демонтажа кондиционеров, не отвечающих установленным требованиям к содержанию зданий, находящихся на территории охраняемых объектов.

По мнению опрошенных изданием экспертов, рекламный экран закроет окна офисного комплекса, в связи с этим возникают вопросы о том, насколько установка данной конструкции соответствует санитарным нормам и требованиям, в частности, касающимся инсоляции, предъявляемым к офисным помещениям.

