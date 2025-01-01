Доля сделок по договорам купли-продажи новостроек в Перми выросла в два раза С начала года показатель увеличился с 8 до 19% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по июль 2025 года на рынке первичной недвижимости Перми доля сделок по договорам купли-продажи (ДКП) в общей структуре реализации выросла более чем в два раза. По данным экспертов сервиса «Объектив.РФ», в начале года доля таких сделок составляла 8%, к июлю она увеличилась до 19%.

Такую динамику аналитики зафиксировали в крупных городах-миллионерах РФ. В том числе, в Челябинске показатель в июле 2025 года достиг 36%, что на 10% выше январского, в Тюмени — 19% (+8%), в Екатеринбурге с февраля по июль — от 20% до 24% (+6% относительно января).

Сделки по договорам ДКП производятся после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Таким образом, можно отметить тенденцию смещения интереса покупателя в сторону готового жилья. Это связано с меньшими рисками и более высокой вероятностью дисконта. При этом срок экспозиции проектов на рынке и количество остатков после ввода растёт.

Ранее сервисы «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек» рассказали об увеличении в июле количества сделок с новыми квартирами в Перми на 29% по сравнению с июнем. Всего было оформлено 520 таких договоров, общая площадь превысила 24,5 тыс. кв. м (+24%). Объём нереализованных квадратных метров на рынке уменьшился на 2%.

